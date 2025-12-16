«Ситуация нестандартная»: Киркоров о скандале вокруг Ларисы Долиной

«Ну да, произошла нестандартная ситуация, но она одинокая женщина, бабушка, мама, она женщина, в конце концов. Такие проклятия, которые посылают, такая травля, которую ей устроили, — это недопустимо, особенно когда коллеги начинают топтаться на ее имени. Ну, это понятно, это зависть», — сказал шоумен.

По его словам, Лариса Долина — нестандартная и талантливая певица: ее мастерство на протяжении многих лет приносило радость слушателям и зрителям, что, безусловно, вызывает восхищение.

Стоит напомнить, что весной 2024 года Долина стала частью мошеннической схемы. Злоумышленники, выдавая себя за представителей органов, убедили артистку в необходимости срочной продажи ее квартиры по сниженной стоимости — за 112 миллионов рублей вместо рыночной цены в 200 миллионов. Квартиру затем купила пострадавшая Полина Лурье.

