Синодов: WOKE-повестка стала угрозой традиционным ценностям

По его мнению, навязывание тем ЛГБТ*, чайлдфри** и радикального феминизма рискует отбросить мировое искусство в «среднеполувековье».

Синодов признал, что в отдельных случаях борьба за социальную справедливость выглядит оправданной — как в фильме «Как приручить дракона», где главный герой-викинг представлен инвалидом. Однако искусственное включение в классические сюжеты расовых или гендерных тем, по его словам, делает произведения «токсичными».

«Попытки вписать африканцев или ЛГБТ-персонажей* в исторические контексты, где это необоснованно, не просто неуместны — они разрушают художественную целостность», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что практика редактирования классики под новые идеологические стандарты уже существует: от советской цензуры до современных правок книг Марка Твена в США.

«Охранительные меры — естественная реакция на агрессивную экспансию чуждых ценностей», — прокомментировал Синодов.

Он спрогнозировал, что в ближайшие годы культурное пространство разделится на «автократическое» — с жесткой цензурой и «либеральное», где WOKE-тренды продолжат доминировать.

WOKE (от англ. «пробужденный») — термин, обозначающий гипертрофированное внимание к вопросам социальной справедливости.

* Деятельность движения запрещена в РФ.

** Чайлдфри — сознательный отказ от деторождения, пропаганда запрещена в России.