Синодов: WOKE-повестка стала угрозой традиционным ценностям
Директор по развитию новых медиапроектов компании СМИ2 Юрий Синодов высказал серьезные опасения относительно влияния WOKE-идеологии на современную культуру, пишет «ГлагоL».
По его мнению, навязывание тем ЛГБТ*, чайлдфри** и радикального феминизма рискует отбросить мировое искусство в «среднеполувековье».
Синодов признал, что в отдельных случаях борьба за социальную справедливость выглядит оправданной — как в фильме «Как приручить дракона», где главный герой-викинг представлен инвалидом. Однако искусственное включение в классические сюжеты расовых или гендерных тем, по его словам, делает произведения «токсичными».
«Попытки вписать африканцев или ЛГБТ-персонажей* в исторические контексты, где это необоснованно, не просто неуместны — они разрушают художественную целостность», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что практика редактирования классики под новые идеологические стандарты уже существует: от советской цензуры до современных правок книг Марка Твена в США.
«Охранительные меры — естественная реакция на агрессивную экспансию чуждых ценностей», — прокомментировал Синодов.
Он спрогнозировал, что в ближайшие годы культурное пространство разделится на «автократическое» — с жесткой цензурой и «либеральное», где WOKE-тренды продолжат доминировать.
WOKE (от англ. «пробужденный») — термин, обозначающий гипертрофированное внимание к вопросам социальной справедливости.
* Деятельность движения запрещена в РФ.
** Чайлдфри — сознательный отказ от деторождения, пропаганда запрещена в России.