Симфонический оркестр исполнит Depeche Mode в Кремле

Симфонический оркестр сыграет популярные треки группы Depeche Mode во время выступления на сцене Государственного Кремлевского дворца. Это произойдет 14 марта в рамках проекта Enjoy The Symphony, сообщает ТАСС .

Посетители смогут послушать хиты Depeche Mode. Среди них будут композиции с альбомов Enjoy the Silence, Personal Jesus.

Будут использоваться разнообразные музыкальные инструменты. Они позволяют создать нужную атмосферу и идеально исполнить композиции.

Большое шоу в первый раз показали в 2023 году. С тех пор проект расширил географию.