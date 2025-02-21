Симфонический оркестр исполнит Depeche Mode в Кремле
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Симфонический оркестр сыграет популярные треки группы Depeche Mode во время выступления на сцене Государственного Кремлевского дворца. Это произойдет 14 марта в рамках проекта Enjoy The Symphony, сообщает ТАСС.
Посетители смогут послушать хиты Depeche Mode. Среди них будут композиции с альбомов Enjoy the Silence, Personal Jesus.
Будут использоваться разнообразные музыкальные инструменты. Они позволяют создать нужную атмосферу и идеально исполнить композиции.
Большое шоу в первый раз показали в 2023 году. С тех пор проект расширил географию.