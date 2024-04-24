Швелидзе рассказала подробности конкурса по итогам Дня добрых дел

В рамках конкурса школьники будут снимать фото и видео, выкладывать в соцсети школы, а победители получат призы, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Школьники участвуют в Дне добрых дел и сами своими руками делают фото и видео. Все это выкладывают либо в свои соцсети, либо в соцсети школы под хештегом «День добрых дел Подмосковья». Соответственно, (оценивая - ред.) то фото и видео, которое наберет больше всего лайков, - лучшие ученики получат призы от нашего волонтерского движения «Волонтеры Подмосковья», – сказала Швелидзе в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она также озвучила предложение запустить чат-бот, куда будет заливаться позитивный контент со всех школ. По итогам будет выбрана победителем одна школа с самым интересным контентом.

27 апреля в Подмосковье пройдет «День добрых дел». О старте акции сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Традиционно после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку — проводим субботники силами муниципальных и региональных служб, и рады привлечь к этому неравнодушных людей. Особая категория — дети. Важно, чтобы они могли внести лепту. 27 апреля — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а „День добрых дел“. Детям не нужно будет учить предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителями», — сказал губернатор.