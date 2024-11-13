Швелидзе передала привет от Воробьева участникам форума «Мы — Россия»

Руководитель министерства информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе передала участникам форума «Мы — Россия» привет от губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Молодежный форум «Мы — Россия» прошел во второй раз. Его организовало министерство информации и молодежной политики Подмосковья. Швелидзе произнесла речь перед участниками.

«Передаю вам теплый привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.

Новый форум прошел в Сергиево-Посадском городском округе. Он собрал 1,5 тыс. участников. Во время прошлогоднего мероприятия, проведенного в Наро-Фоминском округе, было всего 500 участников.

В мероприятии участвовали представители молодежи из Подмосковья и новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Были также участники из Белоруссии.

Форум проходил четыре дня. Во время них проводились мероприятия по нескольким направлениям, среди которых информационная безопасность, организация мероприятий, соцнавыки, медиашкола и ораторское искусство.