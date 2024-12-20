Шоу «Тайна семьи Деда Мороза» подготовило уникальные интерактивы для зрителей

С 25 по 30 декабря и с 2 по 7 января на новейшей зрелищной площадке в центре Москвы — во Дворце Ирины Винер в Лужниках — состоится самое ожидаемое семейное событие новогоднего сезона: шоу «Тайна семьи Деда Мороза» от создателей Елок в Крокусе, передает пресс-служба организаторов.

«С первых же минут во Дворце Ирины Винер зрителей ждет праздничная атмосфера. В красочном фойе с оформлением в русском стиле будут расположены 9-метровая красавица-елка, эффектные фотозоны, новогодняя ярмарка с сувенирами и подарками, а также вкусный фудкорт с попкорном, сладкой ватой и другими сладостями. Приветливые и заботливые аниматоры ответят на любые вопросы и помогут создать настроение», — следует из сообщения.

После этого гости отправятся в уникальный зал. В отличие от стандартного концертного помещения, где все кресла направлены в одну точку, шоу «Тайна семьи Деда Мороза» развернет действие на 360 градусов.

Помимо Деда Мороза, в представлении примут участие герои, знакомые всем детям — Смешарики, Фиксики, Буба, Бодо Бородо и Финник. Вместе они откроют самую большую тайну семьи Деда Мороза.

Персонажи будут появляться буквально со всех сторон — слева, справа, сверху и снизу. Детей и их родителей ждут необычные трансформации сцены и ее преображения за счет красочных проекций.

Прямо сейчас, до повышения цен, зрители могут воспользоваться эксклюзивной возможностью приобрести билеты по ссылке со скидкой до 30%.

До площадки можно добраться на любом виде транспорта. От метро «Спортивная» и станции МЦК «Лужники» дорога до концертного зала занимает всего 10 минут. Для гостей на собственных автомобилях предусмотрена платная парковка.