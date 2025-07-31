Шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят 160-летию со дня рождения Глазунова

В грядущие выходные звуковое шоу «Поющие мосты» будет посвящено 160-й годовщине со дня рождения известного композитора, дирижера и профессора Санкт-Петербургской консерватории, народного артиста РСФСР Александра Глазунова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Красивая традиция разводить Дворцовый мост под аккомпанемент музыки, созданной ленинградскими и петербургскими композиторами, берет свое начало девять лет назад. В эти выходные шоу будет сопровождаться сочинениями Александра Глазунова, чье имя тесно связано с историей Петербурга.

Программа начнется в 01:10 с исполнения «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Затем над Невой зазвучит музыка Александра Глазунова. В его «Торжественной увертюре» ярко выражено свойственное композитору ощущение светлого праздника, которое также можно встретить в финалах его симфоний.

Антракт из балета «Раймонда», который до сих пор пользуется популярностью во всем мире, сам композитор назвал «Торжеством любви». После успешной премьеры спектакля в Мариинском театре Глазунову в знак признания преподнесли лавровый венок.

Концертный вальс № 1 ре мажор, наполненный тонкими лирическими чувствами, считается одним из выдающихся творений русской классической музыки.

Звуковое шоу «Поющие мосты» — одно из самых впечатляющих и захватывающих зрелищ Петербурга. Мероприятие проводится изданием «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года. За все это время его посетили свыше 20 миллионов человек. В 2023 году проект был включен в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма.