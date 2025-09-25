Шоу «Поющие мосты» посвятят туризму и 25-летию туристического бюро Петербурга

Светомузыкальное шоу «Поющие мосты» пройдет в ночь с пятницы на субботу на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге и будет посвящено Всемирному дню туризма и 25-летию городского туристско-информационного бюро, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Шоу начнется в 01:10 с исполнения «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Затем прозвучат произведения Петра Чайковского, в том числе фрагменты из «Времен года», а также концерты для фортепиано с оркестром в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и солиста Дениса Мацуева.

На полотне моста появятся проекции известных символов Петербурга: аэропорта Пулково, дома Зингера, Петропавловской крепости, ЗСД и «Лахта Центра». Также будут показаны теплые образы, связанные с городом, такие как запах свежей корюшки и пышка с сахарной пудрой.

Председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич отметил, что шоу «Поющие мосты» стало одной из ярких летних традиций города. Он подчеркнул, что в этот раз зрители увидят символы развития туризма за последние 25 лет.

Генеральный директор «Петроцентра» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов добавил, что проекция отразит не только архитектуру, но и простые, узнаваемые символы Петербурга, известные во всем мире.