Шоу Анастасии Волочковой «Одержимость» состоится в Чехове 8 декабря

Шоу российской артистки Анастасии Волочковой «Одержимость» пройдет во Дворце культуры «Дружба» г. о. Чехов 8 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сюжет спектакля повествует о маленькой девочке, которая захотела стать балериной, не предполагая, с каким количеством испытаний, жизненных перипетий и разочарований ей придется столкнуться. Это захватывающее путешествие через мир мечты и реальности затронет сердца зрителей всех возрастов, подарив им незабываемые эмоции.

Посетить постановку можно бесплатно по пригласительным билетам, которые находятся у администратора во Дворце культуры «Дружба». Количество ограничено, поэтому стоит позаботиться о получении пригласительных заранее, чтобы не упустить возможность насладиться этим удивительным шоу.

Возрастные ограничения: 6+.

Мероприятие пройдет 8 декабря в 19:00 по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 45, ДК «Дружба».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.