SHOT: Светличную экстренно госпитализировали из-за болезни почек
Фото - © РИА Новости
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную экстренно госпитализировали в столичную больницу. У звезды «Бриллиантовой руки» диагностировали болезни почек и легких, сообщает SHOT.
Сейчас Светличной проводят интенсивную терапию. Артистку срочно перевели из психиатрической больницы в другой стационар.
У актрисы диагностировали патологию в легком и инфекцию в почках. Теперь ее ожидает длительное лечение.
В конце марта Светличная перестала есть и пить после острого инфаркта миокарда. Медики вводили ей питание внутривенно.