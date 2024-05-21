SHOT: Светличную экстренно госпитализировали из-за болезни почек

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Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную экстренно госпитализировали в столичную больницу. У звезды «Бриллиантовой руки» диагностировали болезни почек и легких, сообщает SHOT.

Сейчас Светличной проводят интенсивную терапию. Артистку срочно перевели из психиатрической больницы в другой стационар.

У актрисы диагностировали патологию в легком и инфекцию в почках. Теперь ее ожидает длительное лечение.

В конце марта Светличная перестала есть и пить после острого инфаркта миокарда. Медики вводили ей питание внутривенно.