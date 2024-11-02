Шоппер с русской набойкой можно создать в Музее платка и шалей в Павловском Посаде

В Павловском Посаде можно посетить мастер-класс «Возьми набойку с собой» по созданию шопера, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Такая активность научит экскурсантов древнему искусству и покажет неувядающую красоту русского народного ремесла — русской набойки. На шопперах (тканевых сумках), с помощью деревянных набойных досок и акриловых красок все желающие смогут создать свой неповторимый авторский рисунок, сочетающийся с деловыми костюмами, вечерними и повседневными нарядами.

Сумка шоппер — один из популярных аксессуаров последних лет, ее используют везде: для работы, в путешествиях, в качестве торбы для пикника и много другого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.