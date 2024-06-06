Шляпки и сумочки, бижутерия, антиквариат: за чем идти на винтажный рынок

В рамках фестиваля «Лето в Москве» Чистопрудном бульваре открылся винтажный маркет, , сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг города.

Коллекционеры столицы привезли на бульвар собрания фарфора и фаянса почти всех заводов Советского Союза, бижутерию Золотого века Голливуда и монеты, которых больше нигде не купишь.

В торговых шале на бульваре можно встретить предметы интерьера, нумизматику, личные вещи, посуду, статуэтки, открытки и бижутерию.

На прилавках в эти летние дни изысканные Дулевские сервизы, эксклюзивные миниатюрные скульптуры Ленинградского фарфорового завода, Богдановичские столовые наборы с позолотой, блестящие с темной глазурью Бронницкие чайные пары.

Отдельная тема винтажного маркета на Чистопрудном бульваре — чугунные изделия. Особым спросом пользуются те, что выполнены методом литья. Счастливчики могут встретить изделия Каслинского чугунолитейного завода. При их производстве использовались сложные технологии формовки и отливки предметов с последующей ручной чеканкой.

Более чем на три летних месяца Чистопрудный бульвар стал средоточием истории и красоты. Места здесь коллекционерам город предоставляет бесплатно, потому и цены на все устанавливаются приемлемые.