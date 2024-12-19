Школы Реутова присоединились к проекту «Музыка вместо звонков»

Практически в каждой школе медиацентрами сняты видеоролики, где дети рассказывают о том, что от музыки у них повышается настроение.

Проект «Музыка вместо звонков» запущен Минпросвещения России Федерации совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий в ноябре 2024 года. Начался он с мелодий Александры Пахмутовой в честь ее 95-летнего юбилея.

В рамках проекта, мелодии звонков каждого месяца 2024/25 учебного года будут посвящены определенной памятной дате. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».

Как рассказали реутовские школьники в своих видеороликах, музыка вместо звонка создает праздничное настроение, расширяет кругозор и настраивает на правильный лад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.