Школьный бал ко Дню Победы впервые прошел в Солнечногорске

Муниципальный бал «Школьный вальс Победы» впервые провели в Солнечногорске. Он состоялся в лицее № 1 им. А. Блока. Порядка 30 пар старшеклассников станцевали под музыку военных лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Инициатором проведения стало управление образования. Идея легла на крепкие традиции: в лицее выпускные вальсы проводят более 30 лет.

Репетировали несколько месяцев. Тщательно отбирали репертуар, оттачивали движения. Важным было соответствовать духу времени. Поэтому девушки отказались от распущенных волос в пользу косичек и «баранок», а платья были выбраны в пастельной палитре.

«Большое спасибо руководству лицея, что откликнулись и поддержали нашу идею, а также педагогам и школьникам. Они проделали огромную работу: многомесячные репетиции, подбор образов в духе военных лет, музыки, что достигнет сердца каждого. Как итог — мокрые глаза у гостей и новое осмысление подвига наших дедушек и бабушек, чьи безмятежные годы юности прервала страшная война», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

С вальсом выступили учащиеся 10-го и 11-го классов лицея № 1 и кадетского класса школы № 2. Как поделились ребята, их переполняли эмоции, и настрой они передали гостям вечера.

«Мы посвятили танец Дню Победы. Это наша историческая память, которая должна передаваться из поколения в поколение. И это настраивает дух, укрепляет чувства к родине. Лично я плакал, потому что у меня дед служил», — рассказал участник Никита Федоров.

В мероприятии также участвовал Образцовый коллектив Московской области «Музыкальная палитра» под руководством Марины Шило. Юные исполнители выступили с вокальными композициями.

Акцию «Школьный вальс Победы» в округе планируют сделать ежегодной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.