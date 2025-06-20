Школьному музею Лобни передали артефакты времен ВОВ

Поисковики из отряда «Память» передали музею СОШ № 4 города Лобня артефакты времен Великой Отечественной войны. Командир отряда Андрей Ряднов рассказал, что находки были сделаны в местах боев и подняты вместе с останками солдат, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди экспонатов —личные вещи, монеты, элементы амуниции, подкова, кружка, ложка, саперная лопатка, карандаш и фрагменты самолета. Все предметы относятся к 1941–1942 годам. Военные артефакты обнаружили поисковики и местные ветераны в районе урочища Пустой Вторник Гагаринского округа Смоленской области.

Всего в поисковом отряде «Память» состоят 14 человек – жители Лобни и других муниципалитетов. Они выезжают на раскопки до трех раз в месяц. Кроме поисковой работы, активисты занимаются увековечиванием памяти погибших воинов. В День памяти и скорби (22 июня) поисковики планируют побывать в Погорелом Городище Тверской области, чтобы посетить братские могилы.

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