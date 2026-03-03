Школьница из Раменского сыграла главную роль в спектакле «Манюня»

Десятилетняя Зоря Кутузова из Раменского исполнила главную роль в семейном спектакле «Манюня», который показали 28 февраля в Москве и планируют представить в других городах страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семейный спектакль «Манюня» поставила режиссер Арина Мороз. Постановку создали по одноименному отечественному сериалу, снятому по книгам Наринэ Абгарян. В спектакле заняты актеры Джульетта Степанян, Арман Навасардян и Мариам Мано, исполнившие главные роли в сериале. Вместе с ними на сцену вышла раменчанка Зоря Кутузова.

Зоря — дочь музыкантов Андрея и Алеси Кутузовых, создателей группы «СолнцелунА». Она с детства выступает с родителями, играет в театре и участвует в телепередачах. В прошлом году девочка озвучила персонажа Речкина из Московского метро.

«Было несколько непростых и напряженных этапов, и в финале, сами того не ожидая, мы получили главную роль. Вернее, ее получила наша Зоря Кутузова, но казалось, что все мы», — рассказали Кутузовы.

По словам семьи, участие в проекте стало для них большой честью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.