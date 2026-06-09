Школьница из Раменского округа выиграла титул «Юная Мисс Королева России»

Шестнадцатилетняя Яна Семикина из Раменского округа стала победительницей конкурса «Мисс и Миссис Королева России» в номинации «Юная Королева России». Девушка приняла решение участвовать за несколько дней до начала проекта и вышла в финал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Корона цвета триколор стала одной из первых наград в коллекции Яны. В финале номинации «Юная Королева России» за победу боролись три участницы, и жюри присудило первое место представительнице Раменского округа.

По словам Яны, приглашение на конкурс она получила за пять дней до старта. Платья для выступлений позаимствовали у знакомых, а подготовка к выходу на сцену заняла всего несколько дней.

«Это все было интересно, словно я в свою стихию попала. Предложение поступило дней за пять до начала конкурса, и я согласилась. Мечты об этом не было никогда», — рассказала Яна Семикина.

Девушка посещала многочасовые репетиции, где осваивала модельную походку. Ее мама Анна Антипова отметила, что дочь ранее не занималась в модельной школе, однако быстро освоилась на сцене и уверенно держалась перед зрителями. Необычный образ с розовыми волосами, по ее словам, также получил высокую оценку.

В будущем Яна планирует продолжить участие в конкурсах красоты и после достижения 18 лет попробовать силы в проекте «Мисс Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.