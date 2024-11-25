Школьница из Озер победила в финале конкурса «Лидеры Подмосковья»

Для участия в финале были приглашены 150 самых активных участников проекта #ДвижениеПервых из 42 муниципалитетов Подмосковья. Городской округ Коломна на конкурсе представляли Активисты Первых из озерской школы № 3, Непецинской средней школы, а также из коломенских школ № 12 и № 15.

«Ребята погрузились в образовательную программу, охватывающую пять ключевых направлений: спорт, образование, культура, предпринимательство и добровольчество. Каждый смог проявить себя и показать свои лидерские качества», — рассказала педагог озёрской школы № 3, победитель Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!» Анна Австрийская.

Ученица Анны Австрийской, Виктория Хрусталёва достойно выступила в финале «Лидеров Подмосковья» и стала победителем конкурса. Еще одна десятиклассница из той же школы Анастасия Серикова заняла второе место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.