Школьница из Люберец стала финалисткой Всероссийского конкурса талантов «МОСТ»

Ученица кадетского класса Октябрьской средней общеобразовательной школы №54 городского округа Люберцы Диана Локтионова стала одной из финалисток первого Всероссийского конкурса молодых талантов «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант». Он пройдет 30 марта в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, сообщает пресс-служба конкурса.

Мероприятие поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Финал конкурса станет первым в России общенациональным награждением дизайнеров и учащихся в возрасте от 14 до 35 лет. На участие подали более 2 тысяч заявок из более чем 20 профильных образовательных учреждений из разных городов страны. Диана Локтионова — самая юная среди участников, ей всего 14 лет, но девочка уже учится на курсах для молодых дизайнеров.

Эксперты и амбассадоры конкурса — известные деятели моды, политики, образования. Среди них дизайнер Виктория Андреянова, депутат Госдумы Ксения Горячева, глава агентства креативных индустрий (АКИ) Гюльнар Агамов и другие. Работы финалистов покажут на подиуме и цифровом экране. Церемония награждения станет частью «Детской недели моды» и гала-шоу «Грани мира».

Призовой фонд в 500 000 рублей распределят между 18 победителями в трех категориях: стилисты, дизайнеры, модели. Выигранные деньги они смогут использовать на саморазвитие, в том числе обучение и реализацию авторских проектов. Участники получат подарки от партнеров, возможность поучаствовать в мастер-классах экспертов и пройти стажировку в престижной компании.

Место проведения: Москва, Центральный детский магазин, Театральный проезд, дом 5, стр. 1, главный атриум. Вход свободный. Начало награждения и показов победителей: 30 марта, 18:00.

Всероссийский конкурс «МОСТ» в апреле начнется и в Ростове-на-Дону. Затем планируется проведение мероприятия в Тюмени, Волгограде и других городах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.