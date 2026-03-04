Школьники из Пушкинского стали лауреатами конкурса гуслей в Москве

Учащиеся Пушкинской детской школы искусств завоевали призовые места на V Всероссийском конкурсе «Территория гуслей», который завершился 1 марта в Москве. Ребята достойно представили городской округ и получили высокие оценки жюри, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

V Всероссийский конкурс молодых исполнителей на гуслях «Территория гуслей» прошел в Москве. Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие российские педагоги и признанные исполнители. Организаторами выступили Российская академия музыки имени Гнесиных, центр профессионального мастерства, объединение «Народные струнные инструменты (домра, балалайка, гусли) г. Москвы», ДМШ им. В. Ф. Одоевского и Государственный оркестр «Гусляры России» Московской области.

В конкурсе приняли участие воспитанники класса преподавателя Натальи Григорьевой Пушкинской детской школы искусств. По итогам состязания Трунина Анна из Софринского филиала стала лауреатом I степени. Трунина Екатерина и Мананникова Полина из Софрина, а также Назарова Ульяна из центрального отделения удостоены звания лауреатов II степени.

Ансамбль «Пушкинские гусляры» получил звание лауреата I степени и выступил на гала-концерте, который состоялся 1 марта в Большом зале Музыкального училища имени Гнесиных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.