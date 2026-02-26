Школьники Балашихи открыли выставку о Сергее Горшкове

Выставка «Доблесть российского флота», посвященная истории ВМФ России и адмиралу Сергею Горшкову, открылась 24 февраля в Музее Победы в Москве. Экспозицию подготовили ученики гимназии №9 Балашихи при участии школьников из Коломны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики гимназии №9 имени дважды Героя Советского Союза Адмирала флота Советского Союза С. Г. Горшкова представили редкие экспонаты из школьного музея. К проекту присоединились учащиеся одноименной гимназии №9 из Коломны. В экспозицию вошли уникальные документы и архивные фотографии, а также макеты боевых кораблей и подводных лодок.

Гости выставки могут увидеть копию первой «Книги Устава морского» 1724 года и военно-морской флаг с крейсера «Октябрьская революция». Среди раритетов — чучело крокодила, которое Фидель Кастро подарил Сергею Горшкову во время визита на Кубу в 1977 году.

«Для нас очень ценно представлять свои экспонаты на выставке в Музее Победы. В гимназии учатся дети военных моряков, а учителя — жены военных моряков. Все овеяно славой и традициями Военно-морского флота», — рассказала директор гимназии №9 городского округа Балашиха Валерия Чалая.

Экспозицию подготовили в рамках программы «Школьный музей Победы». Посетить выставку можно до 11 марта 2026 года.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.