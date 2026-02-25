Школьник из Лобни стал призером конкурса гитаристов в Нижнем Новгороде

Ученик Лобненской детской школы искусств Владимир Климчук завоевал звание лауреата II степени на X международном конкурсе-фестивале исполнителей на классической гитаре, который прошел 22 февраля в Нижнем Новгороде. В творческом состязании приняли участие более 600 музыкантов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Климчук выступил под руководством преподавателя Галины Койновой. По итогам конкурса он получил звание лауреата II степени в номинации «Солист. Гитара шестиструнная». Музыкант открывал выступления в возрастной категории 13–15 лет.

Коллектив и администрация детской школы искусств поздравили ученика и его наставника с успешным выступлением и пожелали дальнейших творческих достижений.

Лобненская детская школа искусств работает с 1966 года и расположена на улице Ленина, 15а. Ее воспитанники регулярно участвуют в конкурсах, фестивалях и концертах различного уровня, становясь лауреатами и призерами творческих состязаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.