Школьник из Лобни победил в конкурсе чтецов в Люберцах

Ученик школы №6 из Лобни Тимофей В. стал победителем финала конкурса чтецов имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, который прошел 24 февраля в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финале выступили 18 юных чтецов из разных муниципалитетов. Конкурсанты представили произведения классической и современной литературы, продемонстрировав высокий уровень подготовки, артистизм и глубину прочтения текстов.

Тимофей В. покорил жюри не только выразительным чтением, но и полноценной театральной подачей. Он занимается в театральной студии «Спектр», а к выступлению его готовила руководитель коллектива Александра Харламова.

Организаторы и профессиональное жюри отметили высокий уровень всех участников финала. В администрации напомнили, что в Лобне уделяют особое внимание творческому развитию молодежи. В округе работают бюджетные и платные кружки и объединения, воспитанники которых регулярно становятся призерами и победителями фестивалей и конкурсов различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.