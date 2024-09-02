«Школа Ремесел» из Коломны победила на международном конкурсе «Гордость страны»

На конкурс в номинацию «Национальный костюм» коломенские мастерицы представили коллекцию стилизованных народных костюмных комплексов «Женихи».

В коллекцию вошли семь костюмов, один девичий и шесть мужских — комплект с сарафаном и туникообразные праздничные мужские рубахи. Костюмы выполнены в праздничной красно-бело-черной гамме. В основу лег крой русского традиционного костюма с последующим моделированием и стилизацией.

Традиционный русский мужской костюм, в отличие от женского, был более однообразным и единым, и перед мастерицами «Школы Ремесел» стояла нетривиальная задача: так стилизовать наряд, чтобы он был не только красивым, но и стильным, и харизматичным. Эти задачи были блестяще реализованы.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.