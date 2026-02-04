Школа «Бизнес Фокс» требует с актера «Кухни» Никиты Тарасова 750 тысяч рублей
Фото - © kinopoisk.ru
Актер Никита Тарасов, запомнившийся зрителям по сериалу «Кухня» и фильму «Монах и бес», стал объектом судебного иска от школы «Бизнес Фокс». Организация требует 750 тысяч рублей, сообщает Постньюс.
Дело рассматривается Арбитражным судом Москвы.
Разбирательство носит коммерческий характер и связано с договорными обязательствами сторон.
Тарасов, выступая в роли амбассадора, принимал участие в рекламных кампаниях и создании имиджевых видео для компании.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.