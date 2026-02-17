Это отличный повод всей семьей проводить зиму с истинным размахом: народными гуляньями, хороводами, блинами, мастер-классами, ярмаркой и доброй традицией.

Особая миссия праздника — часть средств от каждого билета будет направлена на организацию следующего благотворительного праздника для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках программы «Полянка Радости». Таким образом, веселье гостей напрямую превращается в поддержку тех, кому она особенно нужна.

«Мы хотим, чтобы наша Масленица запомнилась не только блинами и хороводами, но и теплом от осознания, что ты стал частью чего-то большего», — говорит организатор, владелица усадьбы Екатерина Родионова.

Гостей «Веселой Масленицы» ждет насыщенная программа:

• 13:00-14:00 — Встреча гостей. Интерактивная экскурсия по русской деревне: изба с печью, животные, колодец.

• 14:00-16:00 — Уличные гуляния: ленточная карусель, хороводы, перетягивание каната, бои на бревне, катание на лошадях, сожжение чучела.

• 14:00-16:00 — Угощения: душистый чай из самовара, горы блинов с начинками, угощения с костра.

• 14:00-16:30 — Творчество в Трапезной: кулинарные и ремесленные мастер-классы, ярмарка сувениров, викторины.

• Концерт с участием певиц-лауреатов международных конкурсов, народные песни, открытый микрофон.

• Конкурс на лучший тематический костюм с призами.