Широкая Масленица пройдет в агроусадьбе «Полянка — место встречи»
Фото - © Концерт «Широкая Масленица» в усадьбе Знаменское-Губайлово округа Красногорск/Медиасток.рф
22 февраля агроусадьба «Полянка — место встречи» приглашает всех на открытый праздник «Веселая Масленица», сообщает пресс-служба организаторов.
Это отличный повод всей семьей проводить зиму с истинным размахом: народными гуляньями, хороводами, блинами, мастер-классами, ярмаркой и доброй традицией.
Особая миссия праздника — часть средств от каждого билета будет направлена на организацию следующего благотворительного праздника для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках программы «Полянка Радости». Таким образом, веселье гостей напрямую превращается в поддержку тех, кому она особенно нужна.
«Мы хотим, чтобы наша Масленица запомнилась не только блинами и хороводами, но и теплом от осознания, что ты стал частью чего-то большего», — говорит организатор, владелица усадьбы Екатерина Родионова.
Гостей «Веселой Масленицы» ждет насыщенная программа:
• 13:00-14:00 — Встреча гостей. Интерактивная экскурсия по русской деревне: изба с печью, животные, колодец.
• 14:00-16:00 — Уличные гуляния: ленточная карусель, хороводы, перетягивание каната, бои на бревне, катание на лошадях, сожжение чучела.
• 14:00-16:00 — Угощения: душистый чай из самовара, горы блинов с начинками, угощения с костра.
• 14:00-16:30 — Творчество в Трапезной: кулинарные и ремесленные мастер-классы, ярмарка сувениров, викторины.
• Концерт с участием певиц-лауреатов международных конкурсов, народные песни, открытый микрофон.
• Конкурс на лучший тематический костюм с призами.