Шерлок Холмс и Д’Артаньян стали самыми популярными героями для студенческих приключений

Дейтинг-сервис VK Знакомства и книжный сервис Литрес выяснили, с какими героями классической литературы россияне хотели бы пережить студенческие приключения. Опрос приурочен ко Дню российского студенчества, сообщает пресс-служба VK .

VK Знакомства и Литрес провели опрос среди пользователей, чтобы узнать, с какими героями классических произведений они хотели бы оказаться в типичных студенческих ситуациях.

Большинство респондентов выбрали Шерлока Холмса для списывания на экзамене (26%) и совместного проживания в общежитии (17%). Для прогулов пар чаще всего называли Д’Артаньяна (16%), а для похода на студенческую вечеринку — Евгения Онегина (16%). Среди женских персонажей самой привлекательной для студенческой влюбленности оказалась Маша Миронова (12%), а среди мужских — Ретт Батлер (11%).

В числе других популярных героев для совместного досуга оказались Воланд, Маргарита, Татьяна Ларина и Джейн Эйр. Опрос показал, что классические персонажи остаются близки молодым людям и ассоциируются с разными аспектами студенческой жизни.

В исследовании приняли участие 1 546 человек из разных регионов России, сообщает пресс-служба VK.

