Шеф-редактор «Союзмультфильма» сообщил о смерти аниматора Восканьянц

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Мультипликатор Марина Восканьянц, которая работала над «Дюймовочкой» и «Бременскими музыкантами», скончалась на 91-м году жизни, об этом в личном Telegram-канале сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

По словам Капкова, Восканьянц скончалась в ночь на 4 октября. Причину смерти 90-летней заслуженной художницы России он не уточнил.

Капков отметил, что аниматор в основном специализировалась на танцевальных сценах. Россияне могут насладиться ее работой в картине Бориса Степанцева «Щелкунчик». Танец Маши с метлой вокруг новогодней елки был визитной карточкой Восканьянц.

Где и когда состоятся похороны аниматора, пока не сообщается.