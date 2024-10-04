Шеф-редактор «Союзмультфильма» сообщил о смерти аниматора Восканьянц
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Мультипликатор Марина Восканьянц, которая работала над «Дюймовочкой» и «Бременскими музыкантами», скончалась на 91-м году жизни, об этом в личном Telegram-канале сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.
По словам Капкова, Восканьянц скончалась в ночь на 4 октября. Причину смерти 90-летней заслуженной художницы России он не уточнил.
Капков отметил, что аниматор в основном специализировалась на танцевальных сценах. Россияне могут насладиться ее работой в картине Бориса Степанцева «Щелкунчик». Танец Маши с метлой вокруг новогодней елки был визитной карточкой Восканьянц.
Где и когда состоятся похороны аниматора, пока не сообщается.