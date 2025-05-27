Шатурский городской парк примет отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках»

31 мая, в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина в Шатуре пройдет отборочный этап фестиваля современного танца под руководством Егора Дружинина «Город танцует в парках», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сцене выступят танцевальные коллективы из муниципального округа. Шатура. Выступления коллективов оценит звездный состав жюри. Лучшие танцоры примут участие в гала-концерте в сентябре.

Помимо конкурсной программы, зрители увидят выступления профессиональных танцоров, участников команды Егора Дружинина «КЕД»: Виталия Савченко, Брайана, Евы Уваровой, Софы, Анастасии Чередниковой и других.

Напомним, что фестиваль современного танца «Город танцует в парках» третий год подряд проходит в парках Подмосковья. В 2025 году фестиваль открылся 17 мая большим концертом, а с 18 мая стартовал отбор участников среди танцевальных команд и солистов из Подмосковья.

Организатор фестиваля — АНО «МосОблПарк при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Начало в 12.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.