сегодня в 12:25

Шатурский фокусник выступил на гала-концерте «Маги в парках»

Фокусник Александр Фролов стал участником большого гала-концерта I фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под руководством братьев Сафроновых, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль иллюзионного искусства такого масштаба позволил местным талантам выступить наравне с мировыми мэтрами. Напомним, что проект губернаторской программы «Парки Подмосковья» стартовал еще в августе и объединил артистов, соревновавшихся в трех жанрах: микромагия, сценическая магия и крупные иллюзионы.

Гала-концерт собрал сотни зрителей. На сцене выступили финалисты шоу, а также лучшие фокусники из России, Белоруссии, Узбекистана, Китая, Индии. Авторский номер представили известные иллюзионисты — братья Сафроновы.

Александр стал одним из победителей в номинации «Иллюзионист Подмосковья» и обладателем специального приза — статуэтки от братьев Сафроновых.

Лучший фокусник муниципального округа Шатура приобрел уникальный опыт участия в большом проекте, пообщался с коллегами и звездами иллюзионного жанра.

«Спасибо всем, кто приехал поддержать, спасибо тем, кто поддерживал из дома и просто спасибо за то, что верите в меня!» — поблагодарил зрителей за поддержку Александр.