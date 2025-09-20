Shaman произнес речь на красной дорожке «Интервидения» перед выступлением
Фото - © РИА Новости
Журналист подошел к певцу Shaman (Ярославу Дронову) на красной дорожке на «Интервидении-2025» и спросил, как у него ощущения перед выступлением и от мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.
Дронов сказал, что собралось большое количество людей. Стоя перед ним, хочется с гордостью сказать: «Я русский».
После этого толпа слушателей начала громко кричать.
«Интервидение» проходит 20 сентября на стадионе Live Арена в Подмосковье. В мероприятии поучаствуют 23 человека.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.