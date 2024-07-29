«Шаляпин-фестиваль» состоится в Подмосковье 10 августа

10 августа в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа состоится традиционный «Шаляпин-фестиваль». Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проходит на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери и приурочен к Году семьи. Именно в этом храме в 1898 году знаменитый русский бас Федор Иванович Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги.

Для гостей фестиваля подготовлена насыщенная концертная и просветительская программа. Перед зрителями выступят солисты Московского театра оперетты, Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова, Московского музыкального театра «Геликон-опера», Народный ансамбль русской песни «Забава» Сергиево-Посадского городского округа, Ансамбль баянистов Московской областной филармонии «Русский тембр». Впервые в программе фестиваля примет участие автор-исполнитель, поэт, композитор Александр Галицкий.

В рамках просветительской программы для посетителей пройдут выставки Российского национального музея музыки «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия» и «Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Фёдора Шаляпина и Иолы Торнаги», а также экскурсии. Настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери с. Гагино Сергиево-Посадского благочиния, иерей Дионисий Цветков проведет встречу-беседу «О традиционных духовных ценностях».

Маленьких гостей ждут интерактивные занятия, которые познакомят малышей с народными играми и забавами и традиционными русскими инструментами, а также позволят стать участниками настоящего оркестра.

В течение дня будет работать ярмарка народных мастеров. Вечером состоится кинопоказ документального фильма «Римский-Корсаков. Полет…» к 180-летию со дня рождения композитора.

Подробная программа фестиваля на официальном сайте Российского национального музея музыки.

«Шаляпин-фестиваль» проводится с 2018 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организаторы фестиваля — Российский национальный музей музыки и администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Партнеры фестиваля — Министерство культуры и туризма Московской области и Российское военно-историческое общество.

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