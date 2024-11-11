Сезон цикла «Оркестровая музыка» стартовал в Электростали

В городском округе Электросталь состоялось открытие нового сезона цикла «Оркестровая музыка». В большом зале во Дворце культуры им. Карла Маркса при поддержке Московской государственной академической филармонии прошел концерт Московского камерного оркестра MUSICA VIVA. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот вечер оркестр подарил зрителям виртуозное исполнение произведений композиторов разных эпох и жанров от А. Моцарта и его дивертисмента ре-мажор до Я. Гаде и его знаменитого танго «Ревность». Также в программе прозвучали произведения великих мировых композиторов: Ф. Мендельсона, А. П. Бородина и А. Пьяццоллы. Любители классической музыки смогли послушать произведения и насладиться профессиональной игрой.

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