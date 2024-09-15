Серпуховский Центр фотоискусства проведет свою первую отчетную выставку

Фото - © Фото: Центр фотоискусства им. Н. П. Андреева и В. И. Улитина

Активисты собрались в арткафе Музейно-выставочного центра, ставшего настоящим домом для фотоцентра.

СЦФ изначально подразумевался как организация, ориентированная на популяризацию художественной фотографии в молодежной среде. Как итог — за последний месяц лета актив фотоцентра увеличился сразу на шесть новых членов. Встреча прошла на позитивной ноте и была крайне продуктивной.

В следующем году Центр проведет свою первую отчетную фотовыставку. Подготовку к ней уже начали вести. Фотографы приняли решение принять участие в проекте Серпуховского историко-художественного музея «Город в объективе: районы-кварталы». Кроме того, от представителя музея поступило предложение принять участие в праздновании Дня рождения Н. П. Андреева 1 октября.

По итогам встречи члены клуба познакомились с выставкой серпуховских художников и получили большое эстетическое удовольствие, а также взяли на заметку некоторые художественные решения, которые могут пригодится в портретной фотосъемке.

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