Серпуховский музей стал участником проекта «Фиджиатлон 2.0»

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Серпуховский музей с гордостью объявляет о своём участии в инновационном проекте «Фиджиатлон 2.0». Этот молодежный чемпионат по созданию креативных фиджитал-продуктов объединяет цифровые и классические виды искусств, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках проекта СИХМ выступил заказчиком цифрового продукта в трёх увлекательных номинациях: «Визуал и музыка», «Движение искусства», «Музейный стикерпак».

В декабре этого года музей планирует определить победителей в каждой из номинаций, что станет важным шагом в развитии креативной среды и поддержке молодых талантов.

Результатом работы участников станут новые креативные проекты, которые будут доступны для посетителей музея. Это не только обогатит музейный опыт, но и создаст новые возможности для взаимодействия с аудиторией, позволяя каждому почувствовать себя частью творческого процесса.

«Фиджиатлон 2.0» открывает новые горизонты для музейной деятельности и вдохновляет молодое поколение на создание уникальных произведений искусства.

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