В Москве завершился Всероссийский конкурс «Без исключения — 2025», направленный на поддержку инклюзивности в музеях и создание равных возможностей для участия людей с инвалидностью в социокультурной жизни. Конкурс проводится благотворительным фондом «Свет». В число победителей конкурса вошло государственное автономное учреждение культуры Московской области «Серпуховский историко-художественный музей», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Победу музею принесла тактильная программа «Тайны купеческого особняка». Она развивает идеи успешного проекта «Прикоснись к прекрасному», который был реализован при поддержке Фонда «Свет». Тот проект, включавший интерактивные занятия для подростков с тяжелыми формами нарушения развития, доказал свою востребованность и важность.

Благодаря победе музей получит комплексную поддержку для развития инклюзивных практик. Программа «Тайны купеческого особняка» включает три экскурсии, посвященные основному зданию музея — купеческому особняку Мараевых. Участники узнают о его архитектурных особенностях, стиле и о самой хозяйке — Анне Васильевне Мараевой. Экскурсии позволят незрячим и слабовидящим посетителям познакомиться не только с интерьерами, но и с внешним обликом здания, а также разобраться в стилях его архитектуры. Особенностью программы станет совместное участие незрячих и зрячих людей в творческой рефлексии. Этот опыт поможет зрячим участникам лучше понять восприятие мира незрячими посетителями.

В этом году в конкурсе «Без исключения — 2025» участвовали 90 государственных и частных музеев из столицы и регионов. 88 конкурсных заявок были допущены к конкурсу в трех номинациях: «СВЕТлый старт», «СВЕТлый курс» и «СВЕТлый опыт».

Самое большое количество участников, 47 заявок, было рассмотрено экспертами в номинации «Светлый курс». В этой категории соревновались музеи, которые уже имеют опыт системной работы с людьми с инвалидностью и теперь хотят вывести свои инклюзивные практики на новый уровень: повысить их результативность и сделать более устойчивыми.

Победителями конкурса «Без исключения — 2025» стали 44 музея из 25 регионов. «Серпуховский историко-художественный музей» стал одним из победителей с программой практики «Тактильная программа «Тайны купеческого особняка».

Благотворительный фонд «Свет» поддерживает людей с особенностями развития и оказывает финансовую поддержку музеям и театрам, иным культурным институциям в рамках конкурсного и внеконкурсного финансирования.

