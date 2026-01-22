Серпуховский музей проведет мероприятия ко дню рождения Анны Мараевой 24 и 25 января

сегодня в 15:23

24 и 25 января в Серпуховском историко-художественном музее состоятся мероприятия, посвященные 181-летию со дня рождения Анны Мараевой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году исполняется 181 год со дня рождения Анны Мараевой — купчихи, фабрикантши и основательницы коллекции Серпуховского историко-художественного музея. Благодаря её предпринимательскому таланту и вкладу в развитие города музей получил уникальное собрание, отражающее историю и культурное наследие региона.

В рамках празднования музей подготовил специальную программу, посвящённую жизни и собирательской деятельности Анны Мараевой. Гости смогут познакомиться с коллекциями музея и посетить тематические экскурсии по выставкам «Вечный капитал Анны Мараевой», «Покровская старообрядческая церковь», «Православные древности Серпуховского края».

В программе также лекция «Быть полезной людям» и презентация книги «Куликовская битва в нумизматических памятниках Древней Руси». 25 января вход на выставки «Вечный капитал Анны Мараевой» и «Православные древности Серпуховского края» будет бесплатным. Подробная информация размещена на сайте музея.

