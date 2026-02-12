Серпуховский музей проведет Масленицу с интерактивной программой 22 февраля

Празднование Широкой Масленицы состоится 22 февраля в Серпуховском историко-художественном музее с экскурсиями, мастер-классами и угощениями, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В воскресенье, 22 февраля, Серпуховский историко-художественный музей приглашает на празднование Широкой Масленицы. Для гостей подготовили интерактивную программу для детей и взрослых, включающую тематическую экскурсию по особняку Анны Мараевой, мастер-класс по росписи фигурок, уличные игры и традиционные угощения блинами и чаем.

Посетителям расскажут об истории и традициях Масленицы — праздника проводов зимы. Начало программ запланировано на 12:00, 13:30 и 15:30. Билеты доступны на сайте музея.

С 17 по 21 февраля организованные детские группы в возрасте от 6 до 10 лет могут заказать отдельную программу по телефону +7 (985) 641-07-40.

В министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что до 16 августа в музее проходит выставка «Импрессионизм с русской душой», посвященная развитию импрессионизма в России конца XIX — начала XX веков. Экспозиция раскрывает, как русские художники использовали импрессионистическую манеру для осмысления национальных тем и поэзии природы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.