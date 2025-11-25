Серпуховский музей приглашает детей на новогодние мероприятия

С 16 по 30 декабря Серпуховский историко-художественный музей приглашает маленьких посетителей на праздничные новогодние программы. Мероприятия пройдут в галерее «Каретный сарай», в пространстве межмузейной выставки «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Театрализованный квест-путешествие «Новогодняя Одиссея» объединит ребят и героев сказок в поисках Деда Мороза. Детям предстоит пройти через множество препятствий, выполнить увлекательные задания и ответить на вопрос, кто же стоит за похищением главного волшебника зимы. Разгадки будут скрыты среди легенд, сказок и картин мастеров морского пейзажа.

А для совсем маленьких гостей в музее организуют «Сказку о пирате, море и новогоднем чуде». Это новогодняя история о том, что настоящее сокровище — это добрые дела и теплое сердце.

В рамках программ пройдут творческие мастер-классы и игры у новогодней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый маленький посетитель получит сладкий подарок.

Подробная информация и билеты на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.