Серпуховский музей представил в Мособлдуме передовой опыт цифровизации

Серпуховский историко-художественный музей (СИХМ) является одним из лидеров в области цифровизации. На сайте учреждения можно забронировать билеты и попасть на мероприятия, также доступны виртуальные 3D-туры и коллекция в режиме онлайн — и это лишь малая часть того, что могут увидеть посетители, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На заседании профильного комитета Мособлдумы директор СИХМ Жанна Алейникова рассказала обо всех цифровых и интернет-ресурсах, которыми располагает музей.

В ходе расширенного заседания комитета обсуждались поправки к Закону о музеях, а также вопросы цифровизации, кадрового обеспечения, технического оснащения, капитального ремонта и реставрации музеев.

В Московской области насчитывается 10 государственных и 50 муниципальных музеев. За 2023 год их посетило около 4 миллионов человек. Серпуховский музей входит в ТОП-5 самых посещаемых учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.