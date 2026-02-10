сегодня в 12:27

Серпуховская «Сильфида» взяла Гран-при на всероссийском конкурсе в Сочи

Образцовая хореографическая студия «Сильфида» одержала победу на IX Национальной премии в области современной хореографии «Приз хореографа Сергея Смирнова». Конкурс, собравший сильнейшие коллективы страны, проходил на легендарной сцене «Сочи-Парк Арены», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В творческой борьбе «Сильфида» завоевала высшую награду — ГРАН-ПРИ и получила денежный грант. Особую ценность этой победе придает еще одна награда — «Признание коллег», которая была вручена «Сильфиде» по итогам открытого голосования профессионального хореографического сообщества.

Триумфальной стала программа, представленная балетмейстером Кристиной Селивановой. Номера «Сам по себе», «К-141» и спектакль «Фальшивое зеркало» покорили жюри, получив высшие баллы и звание Лауреата I степени каждый.

«Успех в Сочи —закономерный итог многолетней работы коллектива под руководством Людмилы Починской. Стремление к совершенству на протяжении всей 60-летней истории „Сильфиды“ и сегодня приносит блестящие плоды. Поздравляю с победой и желаю новых творческих высот», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

