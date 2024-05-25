Серия конкурсов в рамках рыбной недели пройдет в Москве

Различные фотоконкурсы будут организованы в столице в рамках восьмого гастрономического фестиваля «Москва на волне. Рыбная неделя», рассказали в пресс-службе «Московских сезонов».

Участники сап-карнавала на Водоотводном канале и посетители рыбалки в Москве могут участвовать в онлайн-фотоконкурсах фестиваля.

25 мая состоится костюмированная сап-регата: более 500 человек проплывут на украшенных сап-бордах по Водоотводному каналу. Фоторепортаж будет доступен на странице фестиваля ВКонтакте, где можно будет голосовать за лучшие образы. Фотоконкурс пройдет с 25 по 28 мая, а победители будут объявлены 29 мая и получат призы.

Еще один фотоконкурс пройдет в «Одноклассниках» и будет посвящен рыбалке. 25–26 мая и 1–2 июня состоится любительский Чемпионат по рыбной ловле в разных местах Москвы. Для участия в конкурсе нужно выложить фото с хештегом #Рыбнаянеделя2024. Победители будут выбраны 3 июня и получат сертификаты на 4000 рублей.

Также стартовал конкурс на лучшую сап-экскурсию по водоемам Москвы. Победители получат призы и возможность провести экскурсию на сап-бордах. Подробности — на сайте «Московских сезонов».