Сергунина: во время весеннего фестиваля работают павильоны «Москва помогает»

До 11 мая в российской столице проходит фестиваль «Московская весна Победы». Посетители получат возможность передать подарки солдатам, служащим в зоне спецоперации, а также детям из новых регионов РФ, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Поучаствовать в акции могут все, добавила она.

«Посылки принимают в павильонах проекта «Москва помогает» на 28 фестивальных площадках. Здесь же предлагают отправить военнослужащим открытки с добрыми пожеланиями и поздравить их с 9 мая», — добавила Сергунина.

Для солдат, находящихся в зоне спецоперации, чаще всего приносят различные предметы личной гигиены. Также им передают носки, стельки, в основном крупных размеров. Еще отправляют угощения к чаю.

Детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей передают конструкторы, наборы для занятия творчеством, сладости, а также мягкие игрушки и книги.

Еще москвичи получат возможность отправить посылки подопечным зооприютов, которые находятся на приграничных территориях. Туда можно передать влажный, а также сухой корм, наполнители, средства для мытья, поводки.

Собранные вещи к пересылке подготовят московские волонтеры. Они принимают только новые, упакованные изделия, на которых есть бирки.

«Домики добра» на фестивальных площадках работают каждый день с 11:00 до 21:00. Адреса пунктов приема можно посмотреть на сайте акции.