Сергунина: в московском конкурсе «Дизайн-Цех» за год поучаствовали 360 человек

В столице подвели итоги цикла конкурсов «Дизайн-Цех» в 2024 году. Было три потока, в результате которого в мероприятиях поучаствовали 360 специалистов — маркетологов, дизайнеров, художников, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Участники конкурса создавали сувениры для парков и музеев. Также продукцию разработали и для акции «Тотальный диктант», отметила заммэра.

Благодаря «Дизайн-Цеху» специалисты могут продемонстрировать свой талант и найти заказчиков. В 2024 году по сравнению с 2023 годом объем заявок увеличился на 10%. Суммарно их подали 860 человек. При этом участники придумали около 100 концепций, добавила Сергунина.

На каждом потоке члены жюри выбирали по 120 лучших специалистов из всех, кто подал заявки. Им нужно было соединиться в группы и разработать сувенирную продукцию для компаний-партнеров.

Конкурсные работы оценивало жюри. Основные критерии — насколько сувениры соответствуют техническому заданию, уникальные и качественные.

Так, к 20-летнему юбилею «Тотального диктанта» специалисты разработали разноплановую продукцию. В качестве сувениров представили футболки, обложки для паспорта, толстовки и открытки.

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Парк Горького проявил интерес к сувенирам, сделанным из переработанных материалов. В этой коллекции были дождевики, аксессуары и панамы.

В конце октября прошел последний в 2024 году конкурс «Дизайн-Цех». Заказы на сувенирную продукцию сделали Музей М.А. Булгакова, ГДПМЗ «Останкино и Кусково», ГСКЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского, Гжельский фарфоровый завод и Музей космонавтики.

Для музея-заповедника «Останкино и Кусково» создали одежду с принтами картин и сооружений. Также участники придумали термосы в виде древней печи, светильники.

Для Музея космонавтики участники придумали две идеи для сувениров. В рамках первой создали сумки из ткани, блокноты и ручки, на которых нарисованы спутники. Вторая концепция — значки с цитатами известных космонавтов, а также закладки для книг.