Сергунина: предновогодняя программа пройдет в парке «Москино» с 14 декабря

В кинопарке «Москино» с 14 декабря пройдет предновогодняя культурная программа. Во время нее проведут экскурсии, выступят известные актеры, организуют квесты и мастер-классы, заявила заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Для жителей и гостей столицы заработает площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». Откроется фотозона «Московского чаепития», добавила заммэра.

Мероприятия пройдут в рамках крупного проекта «Зима в Москве». Он включает в себя все активности этого сезона года в период с 1 декабря по 28 февраля.

В кинопарке пройдет большое количество мероприятий. Там проведут спектакли, концерты, встречи с популярными артистами и творческими людьми.

«Для любителей активного отдыха подготовили каток и тюбинговую горку со спусками длиной 68 и 48 метров», — сообщает Сергунина.

На центральной площади заработает ледовый каток. Его площадь составляет 900 «квадратов», а вместительность — 150 посетителей. Там будет работать пункт проката коньков.

В парке сказок заработает лыжная трасса по живописному маршруту, длина которого составляет полтора километра. На режим работы влияют погодные условия.

Спектакли

Жители и гости Москвы, которым интересна история, могут посетить спектакль «Соборная площадь», поставленный режиссером Эдуардом Бояковым. В нем поучаствуют около 40 артистов и каскадеров.

В сюжете «Соборной площади» расскажут про период Смутного времени. Русское ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского отправляется в Москву, чтобы выбить из города поляков.

Проект будет мультимедийным. Там используют световые и видеопроекции. Они позволят показать архитектуру того периода на декорациях.

Представление будут показывать на выходных с 21 декабря по 23 февраля. Постановку можно будет посетить дважды в сутки — в 17:00 и 18:30.

14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря в 14:00 гостей кинопарка «Москино» ждет постановка Игоря Угольникова «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа». Во время нее продемонстрируют, как армия СССР совершила успешную контратаку под Москвой. Она началась 5 декабря 1941 года.

В проекте применяют компьютерные технологии и графику, кинохронику, исторические боевые машины и вооружения. Среди них — танки, самолеты и пушки. Они предоставлены Музеем техники Вадима Задорожного и студией «Военфильм».

Маркет, мастер-классы и экскурсии

Реализовывать елочные игрушки и авторские сувениры будут на фестивале «Путешествие в Рождество». Купить товары можно будет 14, 15, 19, 22 декабря и с 1 по 12 января.

На фестивале проведут мастер-классы. На них покажут, как снимают кино, делают мультфильмы. Гостей мероприятий научат актерскому мастерству, запишут поздравления с Новым годом и создадут посуду, элементы украшений.

Тех, кто хочет пройтись по натурным площадкам до 12 января, ожидают на экскурсии «Киноэкспедиция: новогодние открытки». На мероприятии можно увидеть декорации колокольни Ивана Великого, Теремного дворца Московского Кремля. Покажут проекции улиц немецкой столицы и дадут пройтись рядом с реальным самолетом Ту-154.

Посетителям также расскажут, каких традиций празднования Нового года придерживались москвичи в древние времена. На экскурсиях также поделятся секретами съемок полюбившихся фильмов.

На часть мероприятий пускают только по билетам. Вся программа и условия посещения — на сайте кинопарка.

Проект «Зима в Москве» — основное событие сезона. Оно объединило в себе около 1,9 тыс. локаций. На них жители столицы смогут согреться теплым чаем, поездить на коньках, лыжах, тюбингах и посетить ледовые шоу.