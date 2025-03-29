Сергунина оценила вклад специалистов Москвы в продвижение российской культуры

На неделе отмечали День работника культуры. С ним поздравляли музыкантов, артистов, режиссеров и представителей других творческих профессий. Но есть и специалисты, чья работа скрыта от глаз, во многом благодаря им российская столица считается одним из главных мировых культурных центров, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Она отметила, что в Москве функционируют тысячи подведомственных творческих площадок. Среди них есть и маленькие районные библиотеки, и ключевые объекты вроде Музея космонавтики или Московского планетария.

По словам Сергуниной, в таких объектах работают десятки тысяч профессионалов.

«Каждый из них вносит свой ценный вклад в продвижение отечественной культуры и сохранение нашего культурно-исторического наследия», — сказала Сергунина.

В заповеднике «Царицыно» функционирует собственное ИТ-подразделение. Начальник отдела информационно-технологического обеспечения и связи Алексей Лизунов рассказал, что сотрудники самостоятельно создают мультимедийные инсталляции. Для них пишут несложные программы. Также они следят за технической частью во время мероприятий.

На мероприятии «В лесу росла игрушка» показывается сделанная IT-отделом видеоинсталляция о работе с деревом. Также собственными силами была сделана аудиопрогулка от станции метро «Орехово» до входа в музей.

Мультимедийные проекты применяют и в иных культурных направлениях. Например, в концертном зале медиацентра «Дом Скрябина» на выступлениях музыкантов используется визуальный контент, а также различные световые и звуковые эффекты. За них отвечает заведующий художественной постановочной частью Виталий Цымбалист. Он получил высшее образование в Российской академии музыки им. Гнесиных по классу аккордеона.

Актер кино и рекламы Александр Мусонов на протяжении пяти лет учит воспитанников в «Кинокампусе Горького». На занятиях он погружает слушателей в основы актерского мастерства. Также показывает, как нужно взаимодействовать с камерой.

Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Департамент культуры города Москвы Фото - © Департамент культуры города Москвы

Важная часть истории российского кинематографа — пленка. В фонде «Москино» содержится примерно пять тыс. фильмов, а также девять тыс. их копий. За ними следят и заботятся фильмотекари.

Они занимаются управлением коллекцией. Отслеживают состояние старинных фильмов, проводят их маркировку. Также наблюдают за температурой, влажностью в комнатах, где хранятся предметы. Еще фильмотекари проводят экскурсии для желающих.

Такие специалисты должны быть физически крепкими. Вес некоторых пленок составляет от 14 до 42 килограммов. Каждый день работники снимают со стеллажей около 100 килограмм кинопленки.

Евгения Кузнецова специализируется на реставрации, а также консервации книг Центральной универсальной библиотеки имени Н. А. Некрасова. Она вместе с сотрудниками занимается восстановлением поврежденных книг, обрабатывает те из них, которые нуждаются в присмотре. Для этого использует растворы, которые замедляют старение. Также издания подготавливают к переводу в цифровой формат.

Кузнецова рассказала, что при реставрации вместе с коллегами использует современные технологии. Потерянные части страниц получается восполнить с помощью бумажной массы и листодоливочной машины, а также вакуумного стола. Так восстанавливают целостность листа. Еще в библиотеке имеется своя нейросеть. Она позволяет быстро определять, какие издания оцифрованы.

В 2024 году учреждения культуры Москвы посетили 235 млн раз.