Сергунина: на московский конкурс «Дизайн-цех» начали принимать заявки

Во время конкурса «Дизайн-цех» для ряда городских музеев разработают сувениры. Мероприятие пройдет на площадке «Цифровое деловое пространство» 26 и 27 октября, а заявки начали принимать в понедельник, рассказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В «Дизайн-цехе» могут поучаствовать люди, которые учатся на творческих специальностях. Например, рассматриваются художники, дизайнеры и маркетологи. На конкурсе принимаются заявки от талантливых людей из разных регионов РФ.

К участию допустят всего 120 человек. Подать заявку можно с 7 по 19 октября, отметила Сергунина.

Отобранных 120 человек распределят по командам. Их задачей будет придумать дизайн вещей для дома, футболок, толстовок, игрушек для детей и различных канцелярских предметов. Победителей выберут эксперты и руководство фирм-партнеров конкурса, добавила заммэра Москвы.

Все концепции сувенирной продукции будут оценивать по ряду параметров. Например, обратят внимание на то, соответствует ли изделие техническому заданию, насколько оно проработанное, оригинальное. Оценивается качество презентации продукции. Созданные каждым участником результаты в будущем смогут использоваться для профессионального портфолио.

Участникам предстоит разработать сувениры для Музея М.А. Булгакова, Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково», государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени А.Н. Островского. Одним из партнеров будет Гжельский фарфоровый завод.

Программа начнется с мероприятий с экспертами. Они расскажут о том, какой дизайн сувениров сейчас востребован у покупателей. Участникам продемонстрируют, какую продукцию делали участники прошлых сезонов. Заявки подаются на официальном сайте.

Конкурс «Дизайн-цех» проводят на протяжении почти 18 месяцев. За этот период под его крышей собрались 560 человек, показавших 150 идей и проектов. На мероприятии присутствовали 27 заказчиков.

Один из проектов, который удалось реализовать в рамках конкурса в прошлый раз, был для Третьяковской галереи. Участники создали наборы магнитной мозаики.