Сергунина: 470 мероприятий пройдут зимой во время фестиваля «Усадьбы Москвы»

Фестиваль «Усадьбы Москвы» начнется в столице 1 декабря и продлится до 28 февраля. Мероприятия будут проводиться в 19 исторических местах мегаполиса, среди которых сад им. Н.Э. Баумана, усадьбы Люблино, Воронцово, Свиблово, Петровский путевой дворец, заявила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина. Об этом сообщает пресс-служба Мостуризма.

Чтобы поучаствовать в ряде мероприятий, придется заранее зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте туристического сервиса Russpass.

Всего пройдет свыше 470 мероприятий.

Одно из главных мест, где будет проводиться фестиваль, — сад имени Н.Э. Баумана. В XVIII веке он был частью усадьбы князя Михаила Голицына.

На территории сада имени Н.Э. Баумана будет установлено большое количество арт-объектов. Их стилизуют под произведение «Щелкунчик и Мышиный король». На основе них будут проводить постановки. В центральной части разместят двухэтажный кукольный дом.

На первом его этаже будет сцена. На втором — музыкальная шкатулка и танцующие игрушки.

Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма

Гости сада имени Н.Э. Баумана также поучаствуют в бале-маскараде. Костюм выдадут на месте. Всем пришедшим расскажут о правилах поведения, которых придерживались на подобных вечерах, покажут, как танцевать вальс, и помогут сделать снимки.

В музее-заповеднике «Царицыно» и на других семи площадках на выходных будут проводиться мероприятия в формате «Зимние вечера в усадьбах». Будут проводиться лекции, концерты и мастер-классы. Во время них расскажут о семейных традициях и историях дворянских семей, живших в российской столице.

В Петровском путевом дворце проведут премьеру интерактивного бала-постановки. В парадных залах разместят елки белого цвета и большие ретро-куклы. Гости смогут увидеть любимых персонажей из «Щелкунчика». Посетителям расскажут интересные факты про Петровский путевой дворец.

Москвичей и гостей столицы также приглашают посетить экскурсии, которые проводятся в кластере «Басманный». В него входят исторические особняки Басманного района.