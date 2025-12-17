Сергей Юров поддержал участников школьной лиги на соревнованиях в Балашихе 16 декабря

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров 16 декабря посетил танцевальные и спортивные соревнования Балашихинской школьной лиги, где поддержал участников и отметил важность творческой атмосферы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Юров, глава Балашихи, 16 декабря принял участие в мероприятиях Балашихинской школьной лиги. На сцене школы № 12 прошли выступления танцоров групп «Б» и «Г» дивизиона «Юг», а в спортзале состоялись матчи по футзалу, баскетболу и волейболу среди команд группы «В».

В танцевальных соревнованиях участвуют 32 школы, разделенные на два дивизиона: «Север» и «Юг». В этом сезоне дисциплина «Танцы» проводится в три этапа: групповой этап, плей-офф и финал. Команды выступают в категориях «соло», «малая форма» и «коллектив».

Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли хореографы и эксперты сцены. Судьи выставляли баллы за технику, синхронность, креативность и соответствие музыки стилю номера.

В сезоне 2025/2026 года в лиге появились новые форматы: фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и голос. Впервые к участию приглашены родители, для которых организуют семейные эстафеты по легкой атлетике, лыжным гонкам и плаванию.

Балашиха стала пилотной площадкой проекта в 2023 году. Сейчас Единая школьная лига охватывает почти 50 округов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.