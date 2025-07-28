Сергей Безруков в Пятигорске назвал любимый романс на стихи Лермонтова

Актер и художественный руководитель конкурса «Парус» Сергей Безруков 27 июля в Пятигорске рассказал, что его любимым романсом на стихи Михаила Лермонтова стал «Выхожу один я на дорогу», сообщает «Победа 26» .

В Пятигорске завершился конкурс композиторов романсов на стихи Михаила Лермонтова «Парус». Финальный концерт с участием победителей прошел 27 июля. Организатор и художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков поделился с корреспондентом, что его любимым романсом на стихи поэта стал «Выхожу один я на дорогу».

По словам Безрукова, восемь лучших композиций участников вошли в музыкальный альбом «Парус», который уже доступен на стриминговых сервисах. Фестиваль получил поддержку президентского фонда культурных инициатив.

«Около полусотни новых произведений на стихотворения Лермонтова создали участники фестиваля. Это произведения в самых разных жанрах: фолк-оперы, эстрадные песни, романсы и даже композиции в стиле регги. Это замечательно, ведь цель фестиваля — чтобы поэзия Лермонтова зазвучала по-новому и стала ближе современному слушателю», — отметил артист.